Закарпатське місто відсудило у дружини нардепа понад 400 тисяч гривень

Господарський суд Закарпатської області зобов’язав ТОВ "Партнер" дружини народного депутата Марина Петьовка, сплатити на користь Тячівської міськради 430 тис. грн пайової участі.

Про це пише Zaxid.net.

У 2021 році компанія "Партнер" збудувала у Тячеві торгівельний заклад. Вартість будівництва склала понад 10,7 млн грн.

За законом, упродовж 10 днів після початку будівництва фірма мала звернутися до міської ради із заявою про визначення розміру пайової участі. Після отримання розрахунку вона мала сплатити визначену суму до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

"Попри те що торгівельний заклад ввели в експлуатацію у грудні 2021 року, гроші до бюджету Тячева не надійшли", – говориться у публікації.

За розрахунками мерії, ТОВ «Партнер» заборгував місту 430,6 тис. грн пайової участі для розвитку інфраструктури. Суд задовольнив позов прокуратури та вирішив стягнув з компанії на користь Тячівської міської ради усю цю суму.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ "Партнер" належить дружині народного депутата із Закарпаття Василя Петьовки Марині Петьовці. На компанію зареєстровані понад пів сотні об’єктів нерухомості у різних районах Закарпаття.

Також компанію зареєстровані 11 автомобілів, включно з Porsche Cayenne 2024 року, Mercedes-Benz G63 AMG 2023 року та іншими елітними автівками, що з’явилися в родини нардепа з початком повномасштабного вторгнення РФ, пише Zaxid.net.

Нагадаємо:

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи одного з керівників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області на суму понад 2,8 млн грн. Аналіз доходів та видатків посадовця, членів його сімʼї і родичів показав, що він не міг купити три машини за рахунок законних прибутків.

Раніше повідомлялося, що НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ Івана Калабашкіна, родичі якого володіють майном на $2 мільйони. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя полковника СБУ після розслідування про майно його родичів.

Також повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) розшукало в Іспанії нерухомість депутата Одеської міськради вартістю 40,7 млн грн.

У посадовиці митного поста "Львів — Північний" Галицької митниці конфіскували квартиру у середмісті Львова, оскільки вона не мала фінансової можливості та не змогла довести, що чесно придбала цю квартиру.