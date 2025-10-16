Чиновника судитимуть за оборудки з землями на 13 мільйонів гривень
На Буковині судитимуть посадовця земельного кадастру та організатора незаконної приватизації комунальних земель.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо одного з керівників регіональної філії ДП "Центр Державного земельного кадастру" та жителя м. Чернівці. Їх обвинувачують у шахрайському заволодінні землями комунальної власності.
За даними слідства, 45-річний чернівчанин організував схему незаконної приватизації земель комунальної власності у межах міста. Він підбирав перспективні для підприємництва ділянки, які не мали визначених меж або реєстраційних прав, і оформлював їх на підставних осіб.
Підроблені документи він передавав спільнику – посадовцю Львівської регіональної філії ДП "Центр Державного земельного кадастру. Останній, використовуючи службове становище та доступ до державних реєстрів, виготовляв технічну документацію із землеустрою та вносив неправдиві відомості", – говориться у повідомленні.
"Унаслідок цих дій із комунальної власності вибуло п'ять земельних ділянок, ще дві ділянки вони не встигли оформити – їх дії зупинили правоохоронці", – говориться у повідомленні
Крім того, встановлено причетність посадовця земельного кадастру до незаконного вибуття з комунальної власності земельної ділянки Селятинської територіальної громади.
Дії підозрюваних кваліфіковано як зловживання владою або службовим становищем, несанкціонована зміна інформації в офіційних базах даних та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
Всі сім земельних ділянок арештовано. Їх вартість перевищує 13 млн грн.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області за оперативного супроводу УСБУ в Чернівецькій області та УСР в Чернівецькій області.
