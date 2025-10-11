Махінації із землями на 1,9 мільйона гривень: на Київщині викрили ексголову сільради

Поліцейські Київщини спільно з СБУ повідомили про підозру ексголові сільради. Його підозрюють у махінації із землями на суму у понад 1,9 мільйона гривень:

Про це повідомляє поліція Київщини.

"Фігурант, обіймаючи посаду голови сільської ради одного із населених пунктів на Білоцерківщині, підробив документи для передачі земель громадянам. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі", – говориться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснювалось за оперативного супроводу Білоцерківського РВ ГУ СБУ у місті Києві та Київської області.

За даними слідства, упродовж осені 2020 року, 50-річний чоловік, підробив протокол поіменного голосування під час сесій та неодноразово підписував і видавав завідомо неправдиву документацію.

Внаслідок цього, земельні ділянки на території Київщини, загальною площею понад 31 гектар, було передано у власність приватних осіб.

"Таким чином, фігурант спричинив одній з громад на Білоцерківщині матеріальної шкоди на загальну вартість у 1 906 000 гривень", – говориться у повідомленні.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили експосадовцю про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення.

