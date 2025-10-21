Прокурори повідомили підозру бізнесменам, які "кинули" банк на 128 мільйонів гривень

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом особам, які не заплатили за товар, внаслідок чого покрити вартість довелося банку-гаранту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

Підозрювані займалася оптовою торгівлею тютюновими виробами, привласнили товар, за який вони не заплатили, покрити вартість тютюнових виробів довелося банку.

"Встановлено, що згідно з договором, підозрювані отримували продукцію від швейцарської компанії – виробника цигарок – та могли розрахуватися за товар з двотижневим відстроченням. Гарантом того, що за товар розрахуються, виступав комерційний банк", – говориться у повідомленні.

У 2024 році підозрювані отримали від закордонної компанії тютюнову продукцію, яка є заставним майном банку, та не розрахувалася за неї. Банк, як гарант угоди, змушений був сплатити постачальнику всю суму.

Водночас тютюнові вироби загальною вартістю понад 143 млн грн, які мали статус заставного майна, зникли. Частину вартості товару банк сплатив за рахунок коштів товариства, які були на його рахунках, втім понад 128 млн гривень оплатив зі своїх грошей. Як наслідок комерційному банку було завдано збитків на цю суму.

Особам, які спричинили збитки банку на 128 млн гривень було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідство триває. Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Нагадаємо:

Прокуратура повернула державі майже мільйон гривень, безпідставно виплачених підряднику під час будівництва житла для військових.

Раніше повідомлялося, що на Буковині судитимуть чиновника земельного кадастру та організатора незаконної приватизації комунальних земель.

На Рівненщині за позовом прокуратури Смизькій селищній громаді повернули озеро площею 64 гектари. Воно є частиною гідрологічного заказника місцевого значення.

Поліцейські Київщини спільно з СБУ повідомили про підозру екс-голові сільради. Його підозрюють у махінаціях із землями на суму понад 1,9 мільйона гривень.

Поліцейські викрили злочинну групу, яка незаконно заволоділа землями поблизу туристичного комплексу "Буковель".

Господарський суд Закарпатської області зобов'язав ТОВ "Партнер" дружини народного депутата Марина Петьовка, сплатити на користь Тячівської міськради 430 тис. грн пайової участі.