Новини 9 жовтня: Складна ситуація в енергосистемі України та зростання інфляції

Про що сьогодні говорили

Про світло. В окремих регіонах України 9 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після чергових російських обстрілів. У частині областей України застосовують погодинні відключення обсягом до 2,5 черги, хоча напередодні на цей день анонсували від 0,5 до 2 черг.

Про Київ. У трьох районах столиці, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, розгортають пункти незламності. Президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури. КМДА каже: на об'єктах тепло- і водозабезпечення встановлені близько 700 генераторів, проте забезпечення основних та найпотужніших об'єктів потребує будівництва окремих електростанцій.

Про інфляцію. Інфляція на споживчому ринку у вересні становила 2,1% порівняно із серпнем та 10,0% – із вереснем 2025 року.

Про удари по Росії. Уранці 9 жовтня безпілотники атакували російську Ухту в Республіці Комі, де ціллю став нафтопереробний завод "Лукойлу". Російська компанія "Яндекс" повідомила про нову атаку на дата-центр, цього разу — у Калузі.

Про вимоги РФ. Росія вимагає від США послаблення санкцій у межах переговорів щодо можливого "енергетичного перемир'я" з Україною, водночас намагаючись пов'язати цю ініціативу з припиненням вогню в Чорному морі.

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