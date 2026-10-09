Зеленський заявив про "майже повне невиконання" Плану стійкості Києва

Президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

Про це він написав у Telegram.

Крім того, Зеленський додав, що гальмування робіт абсолютно неприпустиме, і Міністерство інфраструктури та обласні адміністрації несуть персональну відповідальність за їхнє невиконання. З владою Києва визначили подальші завдання з захисту енергетики.

"На жаль, багато пошкоджень енергомережі, об'єктів передачі електрики. Відновлення ведеться цілодобово," – додає президент за підсумками селектора з участю військових та урядовців.

Влада оновила потреби в енергетичному обладнанні та пакетах ППО. МЗС і команда Офісу готують відповідну комунікацію з партнерами, президент також буде говорити з лідерами.

Крім того, був звіт по ситуації в Прилуках на Чернігівщині. Зеленський доручив до кінця тижня підготувати повний пакет рішень, які були обговорені з людьми в Прилуках.

Про те, що передбачав План стійкості Києва, читайте в публікації ЕП: "Зимова кампанія" ударів по енергетиці стартувала. Чи залишиться Київ без світла, тепла та води?

Нагадаємо:

В. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв у вересні повідомляв, що рівень підготовки до зими у столиці становить 80%, а консолідований бюджет на ці заходи сягнув 12 млрд грн.