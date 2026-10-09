Дрони вдарили по ще одному дата-центру російського "Яндекса"

Російська компанія "Яндекс" повідомила про нову атаку на дата-центр, цього разу — у Калузі.

Про це пише The Bell.

Внаслідок атаки БПЛА постраждала частина інфраструктури дата-центру Яндекса в Калузі. Кілька модулів дата-центру повністю виведені з ладу.

"Через це частина сервісів "Яндекса" може працювати з перебоями. Повний масштаб збитків зараз оцінюється", – говориться у повідомленні.

На місці працюють екстрені служби та спеціалісти компанії, постраждалих немає.

Як пише "The Moscow Times", дата-центр "Яндекса" в Калузі розташований в індустріальному парку "Грабцево". Він є найпотужнішим у компанії, займає 130 тис. квадратних метрів і обслуговує внутрішні сервіси.

Нагадаємо:

Раніше у Сасово російської Рязанської області спалахнула пожежа на території заводу "Саста", де розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ", і який є важливим для ВПК РФ. У соцмережах повідомили про атаку на цей завод.

У пресслужбі "Яндекса" повідомили, що дата-центр у Сасово Рязанської області РФ повністю зупинив роботу після дронової атаки вранці.

Вночі на 9 жовтня зазнав атаки Редкінський дослідний завод у Тверській області РФ.