В Україні почалися аварійні відключення

В окремих регіонах України 9 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після чергових російських обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

У регіонах, де застосовують аварійні відключення, попередньо оприлюднені погодинні графіки тимчасово не діють.

Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Укренерго закликало стежити за повідомленнями місцевих обленерго, оскільки ситуація може змінюватися. Споживачів, у яких є світло, просять користуватися електроенергією ощадливо.

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До цього, стало відомо, що на правобережжі Києва та у двох районах Київщини застосовано екстрені відключення електроенергії.