В Україні почалися аварійні відключення
В окремих регіонах України 9 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після чергових російських обстрілів.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
У регіонах, де застосовують аварійні відключення, попередньо оприлюднені погодинні графіки тимчасово не діють.
Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Укренерго закликало стежити за повідомленнями місцевих обленерго, оскільки ситуація може змінюватися. Споживачів, у яких є світло, просять користуватися електроенергією ощадливо.
Нагадаємо:
До цього, стало відомо, що на правобережжі Києва та у двох районах Київщини застосовано екстрені відключення електроенергії.