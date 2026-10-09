Росія вимагає зняття санкцій в обмін на "енергетичне перемир’я" – ЗМІ

Росія вимагає зняття санкцій в обмін на згоду на "енергетичне перемир'я"

Росія вимагає від США послаблення санкцій у межах переговорів щодо можливого "енергетичного перемир'я" з Україною, водночас намагаючись пов'язати цю ініціативу з припиненням вогню в Чорному морі.

Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на американських та українських посадовців, обізнаних з перебігом перемовин.

Публічно Москва не виявляє особливого бажання погоджуватися на енергетичне перемир'я. Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив журналістам 8 жовтня, що Росія не бачить сенсу в переговорах щодо припинення вогню в окремій галузі.

Водночас російський представник Кіріл Дмітрієв двічі відвідував США у вересні для зустрічей зі спецпосланцями Президента США Дональда Трампа – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Під час цих зустрічей зокрема обговорювалося "енергетичне перемир'я". Тоді, згідно з даними джерел видання, Дмітрієв повідомив американцям, що Росія прагне послаблення санкцій у рамках можливої угоди.

Водночас наразі невідомо, скасування яких саме санкцій хоче Москва.

Один із європейських дипломатів повідомив виданню, що в межах угоди Росія може домагатися розблокування заморожених коштів.

"Насправді ніхто не вірить, що вони щиро прагнуть дотримуватися режиму припинення вогню", – додає цей дипломат.

Очікується, що це питання надалі обговорюватиметься під час зустрічей між представниками України та США.

Нагадаємо:

У вересні президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова до взаємної відмови від ударів по енергетичних об'єктах, якщо партнери гарантують, що Росія припинить атаки на українську енергетику, критичну інфраструктуру, логістику та рух продовольства.

Наступного дня стало відомо, що перемовини щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах тривали вже деякий час, проте очільник Кремля Владімір Путін не хоче укладати угоду до настання зими.