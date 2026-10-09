В Україні збільшили обсяг відключень світла на 9 жовтня

9 жовтня в частині областей України застосовують погодинні відключення обсягом до 2,5 черги, хоча напередодні на цей день анонсували від 0,5 до 2 черг.

Про це повідомило Укренерго.

Обмеження діють упродовж усієї доби. Окрім погодинних відключень для всіх категорій споживачів, застосовують графіки обмеження потужності для промисловості. Це потрібно, щоб уникнути перевантаження обладнання, пошкодженого російськими обстрілами.

У частині районів Києва та Київської області залишаються аварійні відключення. Опубліковані погодинні графіки там не діють. До них повернуться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Зранку споживання електроенергії було на 11,4% вищим, ніж у цей самий час 8 жовтня. "Укренерго" пояснює це зменшенням обсягу вимушених відключень у частині регіонів, а також хмарною погодою та дощем на заході, які знизили виробництво побутових сонячних електростанцій.

Нагадаємо:

В окремих регіонах України 9 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після чергових російських обстрілів.