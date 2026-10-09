Дрони атакували НПЗ "Лукойлу" у РФ – ЗМІ

Уранці 9 жовтня безпілотники атакували російську Ухту в Республіці Комі, де, за повідомленням моніторингових каналів, ціллю став нафтопереробний завод "Лукойлу".

Про це пише The Moscow Times.

За даними видання, у місті лунали сирени, вибухи та постріли, на опублікованих кадрах видно дим.

Місцева влада оголосила загрозу безпілотників та закликала жителів не панікувати й назвала ситуацію "контрольованою".

Ухтинський НПЗ входить до структури "Лукойлу" та виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і вакуумний газойль. За даними The Moscow Times, у 2025 році підприємство переробило близько 3 млн тонн нафти.

Масштаби пошкоджень заводу після нинішньої атаки поки не встановлені. Офіційних повідомлень про ціль удару не надходило.

Нагадаємо:

7 жовтня стало відомо, що нафтопереробний завод (НПЗ) у російському Волгограді призупинив роботу після атаки українських дронів 2 жовтня.