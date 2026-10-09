У трьох районах столиці розгортають пункти незламності

У трьох районах Києва, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, розгортають пункти незламності.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Відповідне доручення від КМДА отримали очільники Оболонського, Подільського та Святошинського районів.

Пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

Енергосистема України тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам через російські удари по обладнанню та високовольтних мережах.

Зранку 9 жовтня на правобережжі Києва та у двох районах Київщини застосовувалися екстрені відключення електроенергії. Вдень їх скасували.