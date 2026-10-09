Київ має 700 генераторів, але ними не можна заживити основні об’єкти міста – КМДА

Нині в Києві на об'єктах тепло- і водозабезпечення встановлені близько 700 генераторів, проте забезпечення основних та найпотужніших об'єктів потребує будівництва окремих електростанцій.

Про це розповів в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу в п'ятницю.

Генератори використовують на котельнях, теплопунктах, локальних помпових станціях тощо. Зокрема ними оснащені 155 бюветів, які є додатковим джерелом питної води в разі можливих тимчасових перебоїв у централізованій системі.

"Утім резервне енергопостачання основних потужностей теплового та водопровідного господарства можливо забезпечити лише за рахунок будівництва нових дизельних електростанцій чи когенераційних установок", – каже Пантелеєв.

Він зауважив, що в межах Плану стійкості Києва частина проєктів резервного живлення вже збудована й працює за призначенням, а частину, як це і було передбачено планом, столиця має виконати до кінця року.

Наостанок Пантелеєв зазначив, що комунальники поступово стабілізують водопостачання в Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах міста, де наразі фіксують зниження параметрів.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

Уряд розблокував платежі за окремими проєктами Плану стійкості Києва. Зокрема йдеться про резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій та безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства.