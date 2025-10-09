Новини 9 жовтня: РФ знищила 60% видобутку газу України, Рада змінила умови бронювання

Про що сьогодні говорили

Про газ. Російські удари знищили понад половину внутрішнього видобутку природного газу України. Ймовірно, доведеться витратити 1,9 млрд євро на імпорт палива, щоб пережити зиму.

Про удари РФ. Вночі 9 жовтня Росія завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. На Одещині Чорноморськ в результаті російської атаки було зранку повністю знеструмлено. Ворог завдав ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах, знеструмивши споживачів.

Про ЗАЕС. Російські окупанти перебили лінії електропостачання ЗАЕС у тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі з двох сторін під час захоплення станції.

Про інфляцію. Річний показник інфляції у вересня знизився на 1,3% відносно серпня.

Про податкові перевірки. Податкова запланувала до кінця року провести 4908 перевірок, що на 122 більше, ніж у попередньому варіанті графіка.

Про бронювання. Рада дозволила підприємствам ОПК тимчасово бронювати працівників на 45 днів, навіть якщо у них ще не врегульовані питання з військовим обліком.

Про будівництво. За перше півріччя 2025 року в Україні розпочато будівництво 48,9 тис. квартир і приватних будинків — це на 35% більше, ніж торік.

Про метро. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у 2026 році буде відкрита як мінімум одна станція метро на Виноградар.

Про будівництво доріг. У Івано-Франківської області за 2,4 млрд грн капітально відремонтують дорогу Івано-Франківськ – Бистриця, яка може стати альтернативною дорогою до гірськолижного курорту "Буковель".

Про "Дію". В "Дії" з'явиться нова послуга, завдяки якій водії зможуть залишити свої номерні знаки після перереєстрації транспорту чи заміни техпаспорта, а потім закріпити їх за новим.

Ексклюзиви ЕП

На Запорізький АЕС – рекордний блекаут. Чи є загроза ядерної катастрофи?

На найбільшій атомній електростанції України та Європи – Запорізькій – уже третій тиждень триває блекаут. Весь цей час станція працює на дизельних генераторах, які в аварійному режимі забезпечують охолодження та безпеку її реакторів.