"Альтернативну" дорогу до "Буковеля" відремонтують за 2,4 мільярди гривень

У Івано-Франківської області капітально відремонтують 22 кілометри дороги Івано-Франківськ – Бистриця, яка може стати альтернативною дорогою до гірськолижного курорту "Буковель". Очікувана вартість робіт становить 2,4 млрд грн.

Про це пише ZAXID.NET.

Йдеться про ділянку протяжністю приблизно 22 км між селами Пасічна та Бистриця через село Зелена. Капітальний ремонт здійснить Служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області.

Тендер на її ремонт оголосили у вересні 2025 року. З бюджету громади на капремонт дороги виділили мільйон гривень й готові надати ще 4 млн грн. Поляницька громада також готова співфінансувати на ці роботи.

Як розповів "Суспільному" голова Пасічнянської громади Андрій Гунда, цю дорогу збудували у 1980-х роках і з того часу робили лише косметичний ремонт. Згідно з тендерною документацією, дорогу планують розширити до 8 м, забетонувати підпірні стінки біля річок, облаштувати тротуари та прокласти підземні комунікації, говориться у публікації.

"За словами голови Поляницької громади Миколи Поляка, гірськолижний курорт "Буковель", який розташований біля Бистриці, планує масштабне розширення в сторону села. Зараз від курорту до Бистриці веде ґрунтова дорога, яка ще не введена в експлуатацію", – говориться у повідомленні.

"Ми будемо користуватися цією дорогою після того, як туристичний комплекс піде в село Бистриця. Тоді вона буде задіяна і введена в експлуатацію. Це буде маршрут Надвірна – Пасічна – Бистриця – Буковель – Надвірна", – розповів Микола Поляк

"Це буде таке кільце, яким зможуть проїхати туристи. Наразі основна дорога Надвірна – Поляниця перевантажена – кілометрові черги", – сказав він.

Є основна з Надвірної до Буковеля, дорога з Надвірної до Бистриці через Пасічну – альтернативна.

Речниця Служби автодоріг області Людмила Стражник зазначила, що дорога Пасічна – Бистриця стане першим капремонтом у області за час повномасштабного вторгнення.

"Ця дорога не належить до об'єкта критичної інфраструктури, однак є мости. Капітальний ремонт передбачено на 14 мостах. І ще там є водопропускні труби, там теж передбачена заміна їх та інші роботи", – повідомила вона.

"Нинішні пріоритети – це забезпечення логістики для доставлення необхідних вантажів, для довезення поранених, для інших робіт, які в умовах воєнного часу є пріоритетними. Є певні об'єкти на тій дорозі, які теж потребують особливої уваги, тому дорога має певне пріоритетне значення", – запевняє Стражник.

Власники "Буковеля" планують збудувати два нові курорти у Карпатах – у Івано-Франківській та Закарпатській областях. Курорти будуть розташовані поруч із "Буковелем" та стануть фактично його продовженням.

Крім цього, центр курорту хочуть масштабно реконструювати. Роботи планують почати у 2026 році, додає ZAXID.NET.

"Буковель" – найбільший гірськолижний курорт України, який частково перебуває у держвласності. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, зараз ТзОВ "Буковель" належить Оксані та Захару Палицям, екс-дружині та сину нардепа Ігоря Палиці, які прописані в Швейцарії, зазначає сайт.

