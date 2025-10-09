РФ перебила лінії електропостачання ЗАЕС з двох боків

Російські окупанти перебили лінії електропостачання ЗАЕС у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області з двох сторін під час захоплення станції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз багато запитів у Гроссі, Макрона. Віткофф передавав сигнали нашим. Усі запитують: що там на Запорізькій атомній станції, яка загроза, чи може бути вибух? Ніколи так не було, щоб без електропостачання станція так довго була на дизелі", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами в середу.

За його словами, лінії електропостачання були пошкоджені по обидва боки - як із підконтрольної Україні території, так і з окупованої. "Ким вони були перебиті з самого початку? Росіянами. Вони перебили, коли вони її захоплювали", - наголосив президент.

Він також зазначив, що Україна неодноразово ремонтувала лінії з боку контрольованої території, але російські війська обстрілювали ремонтні бригади, внаслідок чого гинули люди.

Нагадаємо:

23 вересня о 16:56 було відключено єдину лінію електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Цей блекаут став десятим за час окупації АЕС росіянами.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росіяни намагаються заручитися підтримкою МАГАТЕ у своїй спробі привласнити Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпеку ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів уже десятий день залишається без основного джерела живлення.

Росія відключила Запорізьку АЕС від електромережі України під приводом "тесту" і готує її перепідключення до власної енергосистеми.