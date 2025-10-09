В "Дії" з'явиться нова водійська послуга: деталі

В "Дії" з'явиться нова послуга, завдяки якій водії зможуть залишити свої номерні знаки після перереєстрації транспорту чи заміни техпаспорта, а потім закріпити їх за новим.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Раніше потрібно було їхати до Сервісного центру МВС, щоб залишити там номерний знак на зберігання. Скоро все відбуватиметься онлайн, а номер залишатиметься у вас удома та зберігатиметься в "цифрі"", – зазначили у відомстві.

Що ще стане доступним для водіїв у "Дії":

Перегляд збережених номерних знаків, заміна їх способу зберігання та продовження терміну.

Бронювання номерів і вибір потрібної комбінації зі свого "запасу" для нового авто.

"Щойно послуги з’являться в "Дії", повідомимо на наших ресурсах. Стежте за оновленнями", – повідомили в міністерстві.

Нагадаємо:

За перше півріччя 2025 року у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 375 810 боргів за несплату штрафів за порушення ПДР.