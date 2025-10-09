Метро на Виноградар відкриють у 2026 році – Кличко

Метро на Виноградар відкриють у 2026 році

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у 2026 році буде відкрита як мінімум одна станція метро на Виноградар.

Про це він заявив під час засідання Київської міської ради.

"Наступного року як мінімум одна станція буде відкрита", – сказав Кличко на засіданні Київради.

Цьому передувала відповідь директора департаменту фінансів КМДА Володимира Рєпіка на запитання депутата Київради від колишньої ОПЗЖ Володимира Ялового стосовно термінів відкриття гілки метро на Виноградар.

"Метро на Виноградар будується, це питання треба зараз адресувати виключно підряднику, виходячи з того, які у нього можливості і які є можливості у бюджету Києва це фінансувати. По тих коштах, які забюджетовані у поточному році є запевнення, що вони будуть виконані", – сказав Рєпік.

Метро на Виноградар будує компанія "Автострада", що належить Максиму Шкілю.

Нагадаємо:

У липні повідомляли, що Господарський суд міста Києва відмовив КП "Київський метрополітен" у задоволенні позову про стягнення 1,6 млн грн з АТ "Київметробуд", яке провалило будівництво метро на Виноградар.