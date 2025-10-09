Інфляція у вересні впала на 1,3%

Річний показник інфляції у вересня знизився на 1,3% відносно серпня.

Про це повідомляє Держстат.

Інфляція у вересні 2025 року порівняно із серпнем становила +0,3%, із вереснем 2024р. – +11,9%. Базова інфляція у вересні 2025р. порівняно із серпнем становила +1,3%, із вереснем 2024р. – +11,0%.

Продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 17,4%, водночас відносно серпня 2025 року ціни знизились на 0,8%.

За рік найбільше зросли ціни на яйця (+50,9%), водночас відносно серпня 2025 року вони знизились на 2,9%. Найбільше зниження показали ціни на овочі (-16% відносно вересня 2024 року та -10,6% відносно серпня 2025 року).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за рік зросли на 19%, відносно серпня 2025 року вони додали 1,2% у ціні.

Ціни на одяг і взуття відносно вересня 2024 року впали на 5,3%, відносно серпня цього року вони зросли на 8,2%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива зросли у ціні на 2,3% відносно вересня 2024 року, відносно серпня 2025 року ціни зросли на 0,2%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла зросли у ціні на 1,6% відносно минулого року, водночас відносно минулого місяця – на 0,1%.

Ціни на сектор охорони здоровʼя зросли на 11,1%, відносно минулого місяця – на 0,8%.

Ціни на паливо та мастила зросли на 4,7%, а відносно серпня цього року – знизились на 0,2%.

Нагадаємо:

Фактична траєкторія інфляції у серпні виявилася нижчою, ніж прогнозна, опублікована в липневому Інфляційному звіті, переважно під впливом розширення пропозиції с/г продукції нового врожаю.