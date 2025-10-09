Оборонні підприємства зможуть бронювати співробітників, яких розшукує ТЦК

Верховна Рада проголосувала за внесення змін до законодавства щодо тимчасового бронювання військовозобов’язаних на підприємствах критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомила народна депутатка Галина Янченко.

Йдеться про законопроєкт №13335, який народні депутати підтримали 272 голосами.

"Відтепер українські підприємства ОПК зможуть тимчасово бронювати працівників на 45 днів, навіть якщо у них ще не врегульовані питання з військовим обліком", - написала Янченко у Фейсбук.

Вона вважає, що цей час дасть змогу людям пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), оформити документи й влаштуватися працювати на заводах, "і не ховатися від ТЦК".

"Це означає, що ми отримаємо більше фахівців у цехах — більше української зброї на фронті. Законопроєкт №13335 ми писали разом із Мінстратегпромом та оборонними асоціаціями, щоб терміново вирішити проблему кадрового дефіциту на наших збройних підприємствах", - зазначила Янченко.

Закон передбачає, що бронюванню підлягають усі військовозобов’язані працівники критичних підприємств, у яких відсутні або оформлені неналежним чином військово-облікові документи, які не перебувають на військовому обліку або ті, хто не уточнив персональні дані.

Таке бронювання надається один раз на рік. Протягом цього строку працівник має виправити порушення правил військового обліку, після чого він підлягатиме бронюванню на загальних підставах.

Закон не звільняє від відповідальності за порушення правил військового обліку.

Нагадаємо:

З 1 січня 2026 року може збільшитися розмір зарплати, необхідної для бронювання військовозобов'язаного працівника – з 20 тис. грн до 21,6 тис. грн.