В Україні активізувалось будівництво житла: як змінились ціни на первинному та вторинному ринках

За перше півріччя 2025 року в Україні розпочато будівництво 48,9 тис. квартир і приватних будинків — це на 35% більше, ніж торік.

Про це йдеться в дослідженні від ЛУН.

Зазначається, що найактивніше будують у Київській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Як підкреслюють аналітики, попри зростання кількості нових проєктів, ціни на первинному ринку стабілізувались. У більшості міст коригування коливається в межах +-1%.

Найдорожчі новобудови традиційно у Львові (57,9 тис. грн/м²), Києві (54,2 тис.) та Ужгороді (47,7 тис.), а найдешевші — у прифронтових містах (Запоріжжя, Суми, Харків), йдеться в дослідженні.

Водночас на вторинному ринку формується нова географія попиту: за пів року ціни на 1-кімнатні квартири зросли найбільше в Тернополі (+13%) та Одесі (+13%), а у Львові та Ужгороді навпаки просіли.

У Києві середня ціна "однушки" становить $65 тис., "двушки" — $100 тис., "трійки" — $150 тис, зазначається в аналітиці.

Йдеться, що Індекс доступності житла покращився: у столиці для купівлі середньої 1-кімнатної потрібно 7,5 річних зарплат проти 8 пів року тому.

Ринок оренди також стабілізувався, і знову відчутна сезонність. Найбільше зростання ставок зафіксовано в Одесі (+50%), Вінниці (+36%) та Черкасах (+20%). У Києві оренда 1-кімнатної коштує в середньому 18 тис. грн, а доступність покращилась — тепер це 60% середньої міської зарплати.

Нагадаємо:

У першому півріччі в Україні було введено в експлуатацію 51 557 нових квартир. Це на 6,7% менше, ніж за той же період торік.