Чорноморськ повністю знеструмлено після російської атаки

Місто Чорноморськ Одеської області в результаті російської атаки повністю знеструмлено.

Про це повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.

"Електропостачання у громаді відсутнє (окрім с. Бурлачої Балки). Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням. Розпочинаємо розгортання Пунктів незламності", - написав він у Фейсбук.

За його словами, пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки.

Критична інфраструктура наразі працює на генераторах.

Нагадаємо:

Російські війська в останні тижні змінили тактику обстрілів українських енергооб'єктів та зосередилися на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а її елементів в окремих регіонах.