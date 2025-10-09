РФ значно пошкодила енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині 9 жовтня 2025 року
Фото: Getty Images. Ілюстративне фото
Вночі 9 жовтня Росія завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Енергетики перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо", - йдеться у повідомленні.
Енергокомпанія зазначає, що пошкодження значні й ремонт потребуватиме часу.
Читайте також: Обстріли енергетики точно будуть. Наскільки Україна готова та чи буде блекаут?
Нагадаємо:
П'ять людей постраждали, вирували масштабні пожежі та є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури внаслідок російського удару безпілотниками по Одеській області вночі 9 жовтня.