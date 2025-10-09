РФ значно пошкодила енергооб'єкт ДТЕК на Одещині

Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині 9 жовтня 2025 року

Вночі 9 жовтня Росія завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Енергетики перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо", - йдеться у повідомленні.

Енергокомпанія зазначає, що пошкодження значні й ремонт потребуватиме часу.

Нагадаємо:

П'ять людей постраждали, вирували масштабні пожежі та є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури внаслідок російського удару безпілотниками по Одеській області вночі 9 жовтня.