Новини 4 березня: Жеваго в Полтавському ГЗК, повернення біженців

Про що говорили сьогодні?

Про Жеваго: Печерський суд міста Києва передав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) майно бізнесмена Костянтина Жеваго. Серед них – 49,5% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Про біженців: Уряд виділив Міністерству національної єдності 150 мільйонів гривень з державного бюджету на сприяння поверненню українських біженців.

Про Україну та США: Україна розраховує підписати угоду з США про утворення спільного інвестиційного фонду, укладання якої 28 лютого зірвалось.

Про АЕС: Останні ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі України значно посилили загрозу стабільності енергопостачання атомних електростанцій.

Про фондовий ринок: Мита проти трьох найбільших торгівельних партнерів США підняли мита до одного з найвищих рівнів за останні десятиліття викликали обвал на ринку цінних паперів.

Ексклюзив ЕП

Притуло, де супутник? На що витратили 600 мільйонів гривень донатів українців

ЕП публікує нові деталі про українські військові космічні апарати та свіжі фотографії російських об’єктів, що були з нього зроблені і раніше ніде не публікувалися.