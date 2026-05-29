Суд залишив під арештом українські активи Жеваго

Північний апеляційний господарський суд вкотре підтвердив правомірність арешту українських активів екс-власника банку "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго, щодо якого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов на 46 мільярдів гривень щодо збитків, завданих банку та кредиторам.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд ініціював арешт задля забезпечення свого позову проти Жеваго за збитками, завданими банку та його кредиторам.

"Таким чином суд врахував надані Фондом підтвердження того, що відповідач не виконав вимоги законодавства, за якими керівники, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники неплатоспроможного банку зобов'язані надати Фонду на його вимогу інформацію про все належне їм майно (активи) та зобов'язання", – говориться у повідомленні

ФГВФО зазначає, що Жеваго "протягом тривалого часу намагався у різні способи приховувати факт володіння належним йому майном, за рахунок якого у майбутньому може бути задоволено позовні вимоги Фонду".

У позовах проти пов'язаних осіб збереження активів є одним із найважливіших напрямів роботи, зазначив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

"Через складність цієї категорії справ їх розгляд триває роками, справи знову і знову повертаються до попередніх інстанцій, а колишні власники банків докладають колосальних зусиль, щоб приховувати активи і нічого не повертати кредиторам навіть у разі судового рішення про відшкодування збитків", – сказав він.

Ухвала суду дозволяє захистити активи і у майбутньому, після відповідних судових рішень, стягнути їх на користь кредиторів банку, говориться у повідомленні.

Фонд подав позов до Господарського суду м. Києва проти власника АТ "Банк "Фінанси і кредит" про відшкодування збитків Банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн ще 4 січня 2023 року.

Ці збитки було завдано внаслідок схемного виведення коштів, зокрема, систематичного кредитування пов'язаних з Жеваго компаній без належного забезпечення та перерахування кредитних коштів належним йому ж компаніям-нерезидентам.

Ці компанії не повернули отримані кредити та у більшості виявились неплатоспроможними, зазначають у Фонді.

В основу вказаного позову Фонду гарантування вкладів лягли матеріали, документи та докази, зібрані раніше, під час підготовки і розгляду Високим Судом Англії та Уельсу справи за позовом Фонду проти власника Банку.

У цій справі англійський суд визнав, що підстав для всесвітнього арешту активів К. Жеваго достатньо, і отримав його письмове зобов'язання не ухилятись від участі у судовому процесі в Україні.

Водночас, суд дійшов висновку, що він не має юрисдикції для розгляду справи через потребу застосування українського законодавства.

Після отримання цього рішення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 04.01.2023 року подав позов до Господарського суду м. Києва проти власника АТ "Банк "Фінанси і кредит" та ініціював арешт його активів.

На сьогодні залишаються заарештованими усі українські активи екс-власника банку, зокрема, частина корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

А також частина корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ "ЄРИСТІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" та частина корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ "БІЛАНІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", які опосередковано належать Костянтину Жеваго через FERREXPO AG.

На сьогодні справа перебуває на розгляді у суді першої інстанції.

Нагадаємо:

17 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. Банк, що ліквідується, закінчив 2015 рік зі збитком 21,05 млрд гривень.

У межах розслідування було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень українському бізнесмену, власнику банку та колишньому народному депутату, а також низці топменеджерів банку.

27 грудня 2022 року українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Заарештований у Франції Жеваго залишив посаду директора та вийшов з ради директорів Ferrexpo.

Підозрюваний у розтраті Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію.

Верховний суд Франції 10 листопада відхилив апеляцію української сторони та постановив, що український мільярдер Костянтин Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розтраті у справі банку "Фінанси та кредит".

У липні 2021 року повідомлялось, що Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань.

Тоді пресслужба та адвокати бізнесмена також відкинули цю інформацію через відсутність офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу.

19 березня 2026 року Жеваго вручили підозру у Франції. Адвокати бізнесмена заявили, що заява генпрокурора та ДБР про вручення підозри маніпулятивна. За їх словами – процесуальні дії відбулися з ініціативи самого Жеваго.

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо олігарха, бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс щодо відбору управителя для активів, які належали підсанкційному олігарху Костянтина Жеваго.