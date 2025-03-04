Російські атаки руйнують критичну інфраструктуру для АЕС: ризик аварійних ситуацій зростає

Останні ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі України значно посилили загрозу стабільності енергопостачання атомних електростанцій.

Про це повідомляється в заяві України під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ, передає "Інтерфакс-Україна".

Експерти МАГАТЕ підтвердили суттєві пошкодження електричних підстанцій, що критично важливі для ядерної безпеки.

"Багато підстанцій, необхідних для надійного електропостачання атомних електростанцій, зазнали серйозних пошкоджень в результаті ракетних атак і атак безпілотниками", – йдеться у заяві.

Наголошується, що такі пошкодження ставлять під загрозу безперебійне зовнішнє живлення, необхідне для роботи ядерних реакторів. Це також підвищує ризики аварійних ситуацій, що можуть вплинути на безпеку АЕС.

"Ми підтримуємо постійну увагу МАГАТЕ до посилення стійкості ядерної інфраструктури, зокрема покращення заходів з аварійної готовності", – зазначено в документі.

Крім того, українська делегація закликала міжнародну спільноту надати допомогу для забезпечення надійного енергопостачання ядерних об'єктів.

"Україна готова поділитися своїм досвідом управління атомними електростанціями у воєнний час та зробити свій внесок у міжнародні зусилля з посилення ядерної безпеки в екстремальних умовах", – підкреслюється у заяві.

Зараз на підконтрольній території України працюють дев’ять енергоблоків на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій АЕС загальною потужністю 7880 МВт. Запорізька АЕС, окупована Росією у березні 2022 року, не виробляє електроенергію з вересня того ж року.

Нагадаємо:

Внаслідок атаки ворожого дрона, яка сталась 14 лютого, частина обладнання на Чорнобильській атомній електростанції залишилась знеструмленою.

Внаслідок чергових російських обстрілів на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції відключилася одна з двох ліній електропередачі.