САП уклала угоду з корупціонером Князєвим по справі хабаря від Жеваго: які умови
За угодою зі Спеціальною антикорупційною прокуратурою ексголова Верховного суду Всеволод Князєв сяде до в'язниці на 5 років з конфіскацією частини майна, а також сплатить 1,1 млн дол. на користь ЗСУ
Про це повідомляє САП.
У травні 2023 року детективи НАБУ викрили Князєва на отриманні 2,7 млн дол. хабаря у змові з нотаріусом Кирилом Горбуровим та адвокатом Олегом Горецьким.
Схема також працювала на користь олігарха Костянтина Жеваго, зокрема у справі щодо Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.
Вироком ВАКС Князєва визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Він повністю визнав свою провину в злочині, погодився надати викривальні покази на співучасників та отримати реальний строк з конфіскацією майна.
Покарання Князєва згідно з угодою:
- 5 років реального позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на три роки;
- конфіскація квартири та будинку, а також понад 200 тис. дол. особистих заощаджень;
- спецконфіскація 1 248 700 дол., які були предметом неправомірної вигоди.
Також Князєв спрямує 1 104 600 дол. на підтримку Збройних Сил України через БФ "Повернись живим".
У САП зазначили, що завдяки цій угоді бюджет України отримає 113 млн грн.
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Нагадаємо:
У вересні 2023 року повідомлялося, що Князєв, перебуваючи в СІЗО продовжував брати участь у справі Жеваго, в якій його підозрюють в хабарництві.