Україна розраховує підписати з США угоду про утворення спільного інвестиційного фонду – Шмигаль

Україна розраховує підписати угоду з США про утворення спільного інвестиційного фонду, укладання якої 28 лютого зірвалось.

Про це під час пресконференції сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"В публічній площині ви чуєте, що США готові підписати цю угоду, з нашої сторони – ми однозначно готові підписувати цю першу угоду стосовно утворення спільного інвестиційного фонду. Український уряд її погодив, і це спільна позиція президента України, уряду, парламенту. Ми готові комунікувати та приїхати підписати", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що українська сторона зараз чекає зворотнього зв'язку від США.

"Публічно цей зворотній зв'язок і позитивні сигнали ми маємо, очікуємо конкретних домовленостей на дипломатичному рівні", – сказав прем'єр-міністр.

Водночас, за його словами, Україна потребує гарантій безпеки як від Сполучених Штатів, так і від ЄС та країн G7.

Нагадаємо:

25 лютого стало відомо, що Україні і США остаточно узгодили умови двосторонньої угоди про видобуток українських рідкісноземельних копалин.

Для обговорення економічного партнерства з Україною 13 лютого до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент. Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкоземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ.

15 лютого Зеленський заявив, що Україна не відмовляється від угоди про надра, анонсованої президентом США Дональдом Трампом, але наразі документ не готовий до підписання.

Попередня угода про надра передбачала створення комерційного фонду, у якому США матимуть 100% контроль, а Україна виділятиме на нього кошти.

Зеленський зазначив, що він не збирається визнавати угоду, за якою Україна буде винна сполученим Штатам 500 мільярдів доларів. Він також зазначив, що одна наявність американського бізнесу в Україні не буде гарантувати безпеку.

28 лютого президент Володимир Зеленський України та президент США Дональд Трамп не змогли підписати угоду про надра.