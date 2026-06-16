До суду скерували обвинувальний акт стосовно Жеваго

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт стосовно власника групи "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє НАБУ.

Його обвинувачують у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на ухвалення рішення на його користь у господарській справі.

"У 2002 році обвинувачений придбав 40,19 % акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери оскаржили договір у суді, однак суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. У 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним", – говориться у повідомленні.

Слідство стверджує, що у березні–квітні 2023 року бізнесмен, прагнучи зберегти контроль над акціями, через посередника передав 2,7 млн дол. адвокату — члену так званого бек-офісу Верховного Суду. Ці кошти призначалися ексголові та суддям Верховного Суду за ухвалення рішення на користь підприємця.

15 травня 2023 року голову Верховного Суду та адвоката викрили під час одержання другого траншу неправомірної вигоди в сумі 450 тис. дол.

У липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а посереднику — у вересні 2025 року.

"15 жовтня 2025 року АП ВАКС надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у справі власника групи "Фінанси і кредит". Того ж місяця слідство щодо бізнесмена та пособника завершили", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

17 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. Банк, що ліквідується, закінчив 2015 рік зі збитком 21,05 млрд гривень.

У межах розслідування було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень українському бізнесмену, власнику банку та колишньому народному депутату, а також низці топменеджерів банку.

27 грудня 2022 року українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Заарештований у Франції Жеваго залишив посаду директора та вийшов з ради директорів Ferrexpo.

Підозрюваний у розтраті Жеваго вніс заставу в мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію.

Верховний суд Франції відхилив апеляцію української сторони та постановив, що український мільярдер Костянтин Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розтраті у справі банку "Фінанси та кредит".

19 березня 2026 року Жеваго вручили підозру у Франції. Адвокати бізнесмена заявили, що заява генпрокурора та ДБР про вручення підозри маніпулятивна. За їх словами – процесуальні дії відбулися з ініціативи самого Жеваго.

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо олігарха, бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс щодо відбору управителя для активів, які належали підсанкційному олігарху Костянтина Жеваго.

Північний апеляційний господарський суд підтвердив правомірність арешту українських активів екс-власника банку "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго, щодо якого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов на 46 мільярдів гривень щодо збитків, завданих банку та кредиторам.