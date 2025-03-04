Частку Жеваго в Полтавському ГЗК передали до АРМА

Печерський суд міста Києва передав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) майно бізнесмена Костянтина Жеваго. Серед них – 49,5% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Майно було арештоване в межах розслідування ДБР за підозрою Жеваго та його спільників у розтраті $113 млн із банку "Фінанси та Кредит".

20 лютого ДБР повідомило, що активи і корпоративні права ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" планують стягнути в дохід держави через санкції проти Жеваго.

Нагадаємо:

Раніше Державне бюро розслідувань спільно з Міністерством юстиції готувало звернення до Вищого антикорупційного суду з позовом щодо націоналізації активів і корпоративних прав ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".