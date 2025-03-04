Притуло, де супутник? На що витратили 600 мільйонів гривень донатів українців

ЕП публікує нові деталі про українські військові космічні апарати та свіжі фотографії російських об’єктів, що були з нього зроблені і раніше ніде не публікувалися.

Здається, що фраза "Українці, ви неймовірні, ми купили супутник" від засновника "Фонду Сергія Притули" пролунала вічність тому. Хтось встиг забути про один з найбільших зборів пожертв на армію в історії України, а хтось досі не вірить в існування цього космічного апарата і запитує в соцмережах: "Де супутник?".

Проте Головне управління розвідки (ГУР) не забуває про його існування ні на день. За час роботи придбаного фондом Притули супутника українські військові зробили 5,2 тис. знімків, з яких 1 тис. – лише за останні пів року. За словами речника ГУР Андрія Юсова, понад 40% фотографій використовувалися для бойового ураження, а ворог отримав збитки на мільярди доларів.

Власна супутникова розвідка, та ще й від євросоюзівського розробника (фінська ICEYE), стала особливо актуальною на тлі призупинення американської військової допомоги, яка включає в себе обмін розвідувальними даними.

Апарати компанії ICEYE особливі тим, що вони не фотографують поверхню, а використовують технологію Synthetic aperture radar (SAR). З висоти 500 км вони запускають на Землю радіолокаційні хвилі, які відбиваються від об’єктів та приймають їх назад, завдяки чому складають максимально детальну картину того, що відбувається на поверхні.

Радіолокаційні хвилі можуть проникати крізь хмари та навіть деякі укриття, тож ГУР швидко отримує зображення з будь-якої точки планети, зокрема вночі.

Програма виявилася успішною, тому Україна спільно з Німеччиною масштабувала її вдвічі. Тепер розвідники оперують двома супутниками і мають доступ до всього "сузір’я" компанії ICEYE з десятками апаратів.

3 березня представники ICEYE, посольства Німеччини, ГУР та "Фонду Сергія Притули" презентували макет супутника в Національному музеї історії України.

Супутник для криголамів

"У момент свого заснування у 2014 році компанія не планувала працювати для військових цілей. Ідея була в тому, щоб допомагати суднам-криголамам проходити скандинавські райони", – розповів ЕП представник ICEYE Нік Ковальський.

Іронічно, що першим замовленням компанії міг бути контракт від американської Exxon Mobil для супроводження танкера з російською нафтою, який транспортував її арктичним маршрутом. Проте замовлення на мільйон доларів не відбулося, оскільки саме тоді РФ окупувала український Крим та потрапила під перші санкції Заходу.

SAR-знімок російських кораблів у бухті Фото надане Головним управлінням розвідки МО України для виставки Фонду Притули "Народний супутник"

Згодом виявилося, що SAR-супутники ідеально підходять і для військових цілей, адже фіксують об’єкти вночі та за хмарної погоди, чого не можуть зробити оптичні моделі.

Україна зацікавилася SAR-розвідкою і замислилася про необхідність мати власні супутники незадовго до початку великої війни. Як розповів засновник компанії ICEYE Рафал Моджевський, уперше голова української розвідки Кирило Буданов подзвонив йому в грудні 2021 року з наміром купити супутник та зменшити залежність від знімків з-за кордону.

SAR-знімок російського нафтопереробного заводу Фото надане Головним управлінням розвідки МО України для виставки Фонду Притули "Народний супутник"

Певний доступ до супутникових знімків компанії ГУР мало ще на початку 2022 року та використовувало їх для підготовки до російського вторгнення. Купівля ж космічного апарата була оформлена в середині 2022 року. Тоді Фонд Сергія Притули на запит Міноборони уклав угоду з фінською компанією за гроші, які вивільнилися після загальнонаціонального збору на турецькі безпілотники "Байрактар".

ICEYE має в Україні своє представництво, яке постійно надає підтримку та стежить за якістю фотографій. Співпраця з українськими військовими також допомагає фінській компанії розвивати власні технології. "Сили оборони України надають нам важливий фідбек, а ми робимо все можливе, щоб їм допомагати, швидше доставляти знімки, придумувати нові режими та бути на зв’язку 24/7", – зазначив Ковальський.

З відкритих джерел відомо, що з початку партнерства з Україною ще кілька країн та компаній зацікавилися технологіями ICEYE в оборонних цілях.

SAR-знімок російських позицій ЗРК С300/400 Фото надане Головним управлінням розвідки МО України для виставки Фонду Притули "Народний супутник"

У травні 2022 року два супутники придбала армія Бразилії. У 2023 році компанія уклала партнерство з британською оборонною корпорацією BAE Systems. У 2024-му – з американським військовим гігантом Lockheed Martin, а також продемонструвала платформу для супутникової розвідки, яку виготовила на замовлення армії Польщі.

Також у 2024 році права на продаж супутників ICEYE для військових замовників на німецькому та угорському ринках отримав концерн Rheinmetall. Ця ж компанія спільно з німецьким урядом подарувала Україні спроможності ще одного SAR-супутника та доступ до всього "сузір’я" компанії.

Що зараз має Україна

Таким чином, Україна має у своєму розпорядженні два супутники ICEYE. Спроможності першого придбали, зокрема, за 600 млн грн донатів українців, другого – за кошти Rheinmetall та уряду Німеччини. Важливо, що компанія надає українській розвідці можливість отримувати знімки з усієї мережі супутників.

Між "володінням" супутниками та доступом до знімків з усього флоту є велика різниця.

Один супутник в середньому робить 2,5 ефективного прольоту на день над територією України. Ці спроможності гарантовано закріплені за власником. Розвідка може користуватися своїми двома супутниками і в будь-який час отримувати дані про зону, яка їх цікавить.

SAR-знімок російської транспортної авіації Фото надане Головним управлінням розвідки МО України для виставки Фонду Притули "Народний супутник"

Якщо говорити про отримання знімків з усього флоту компанії, то тут фотографій доведеться чекати довше, адже в черзі на супутники стоять інші клієнти.

Ковальський уточнив ЕП, що довгострокове партнерство з Україною дозволяє отримувати знімки дешевше. До того ж у компанії зростає флот: у 2022 році загалом запустили 21 супутник, а на зараз – 44. Це збільшує шанси отримати фото в потрібному місці в потрібний день.

За словами Сергія Притули, різниця у часі між отриманням даних із супутників партнерів та власних відрізняється приблизно в шість разів.

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За словами Ковальського, придбаний українцями супутник служитиме Україні доти, доки фізично зможе працювати. Його запустили у 2021 році, а гарантія від компанії – три роки. Відповідно, “народний супутник” уже перепрацьовує свій ресурс, але досі залишається функціональним.

Дату запуску “німецького” супутника не розголошують, як і терміни угоди щодо нього.

SAR-знімок російської понтонно-мостової переправи Фото надане Головним управлінням розвідки МО України для виставки Фонду Притули "Народний супутник"

Один з прикладів операцій, пов’язаних з цими супутниками, – потоплення великого десантного корабля "Минск" та підводного човна "Ростов-на-Дону" в бухті Севастополя. Наразі ГУР використовує супутники ICEYE не тільки для розвідки об’єктів на територіях Росії та окупованої частини України.

"Завдання ГУР – забезпечувати розвідку ворога всюди, де б він не діяв. Географія різна, і російські об’єкти, які використовуються для війни проти України, зосереджені не лише на території України та РФ", – відповів Юсов на питання про використання супутників поза межами Росії та України.

Компанія ICEYE продовжує розвивати свої технології. За словами Ковальського, якщо "народний супутник" – це версія 2.0, то зараз актуальним є покоління 3.5. Вони здатні знімати з роздільною здатністю 25 см та бачити площу 100х100 км.

Для порівняння: перший український супутник має роздільну здатність 1 метр та охоплює площу 15х15 км. Характеристики супутника, подарованого німцями, не розголошують.

SAR-знімок російських поїздів Фото надане Головним управлінням розвідки МО України для виставки Фонду Притули "Народний супутник"

У липні 2024 року Міністерство оборони підписало меморандум з ICEYE про поглиблення співпраці в галузі космічної розвідки. Враховуючи технологічний розвиток фінських супутників, Сили оборони матимуть надійного партнера для отримання розвідувальних даних навіть у випадку припинення американської допомоги.