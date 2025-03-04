Уряд виділив 150 мільйонів на повернення біженців

Уряд виділив Міністерству національної єдності 150 мільйонів гривень з державного бюджету на сприяння поверненню українських біженців.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Передано бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою "Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну" у сумі 150,03 млн гривень Міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму", – написав він.

Нагадаємо:

Після того, як в Україні стане безпечно, до неї повернеться 30% тих, хто її покинув після початку повномасштабного вторгнення РФ, однак більша частина з емігрантів – не повернеться.