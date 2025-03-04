Фондовий ринок падає, оскільки Трамп запровадив мита проти основних торгових партнерів США

Мита проти трьох найбільших торгівельних партнерів США підняли мита до одного з найвищих рівнів за останні десятиліття викликали обвал на ринку цінних паперів.

Про це пише Financial Times.

В Європі індекс, що включає акції найбільших компаній, Stoxx Europe 600 впав на 0,9%, а німецький індекс Dax, який є важливим для експортерів, знизився на 1,5%.

Автовиробники, які є одними з найбільш вразливих, оскільки їх виробничий процес може перетинати кордони США кілька разів, постраждали: Volkswagen впав на 2,2 відсотка, а Stellantis - на 4 відсотки.

Гонконзький індекс Hang Seng та основний китайський індекс CSI 300 впали на 2% та 0,8% відповідно. Японський експортно-орієнтований Nikkei 225 знизився на 1,2%, а австралійський S&P/ASX 200 відступив на 0,6%.

Зниження слідує за різким падінням на Волл-стріт, де S&P 500 закрився майже на 2% нижче, а Nasdaq Composite впав на 2,6%.

На валютних ринках долар впав на 0,2% стосовно кошика валют, включаючи євро, єну і фунт, після падіння на 0,8% в понеділок.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.