Новости 4 марта: Жеваго в Полтавском ГОКе, возвращение беженцев, возвращение беженцев

О чем говорили сегодня?

О Жеваго: Печерский суд города Киева передал Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) имущество бизнесмена Константина Жеваго. Среди них - 49,5% акций ЧАО "Полтавский ГОК".

О беженцах: Правительство выделило Министерству национального единства 150 миллионов гривен из государственного бюджета на содействие возвращению украинских беженцев.

Об Украине и США: Украина рассчитывает подписать соглашение с США о создании совместного инвестиционного фонда, заключение которого 28 февраля сорвалось.

Об АЭС: Последние ракетные удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины значительно усилили угрозу стабильности энергоснабжения атомных электростанций.

О фондовом рынке: Пошлины против трех крупнейших торговых партнеров США подняли пошлины до одного из самых высоких уровней за последние десятилетия и вызвали обвал на рынке ценных бумаг.

Эксклюзив ЭП

Притуло, где спутник? На что потратили 600 миллионов гривен донатов украинцев

ЭП публикует новые детали об украинских военных космических аппаратах и свежие фотографии российских объектов, которые были с него сделаны и ранее нигде не публиковались.