Новини 3 лютого: найпотужніший удар РФ по енергетиці з початку року та урядова енергодопомога бізнесу

Про що сьогодні говорили

Про удари по енергетиці. Вночі проти 3 лютого РФ завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року, заявили у компанії ДТЕК. Під ударом росіян були вісім областей України, внаслідок чого значна кількість споживачів залишилася без світла.

Про тепло. Атакою РФ був сильно пошкоджений об'єкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в понад 1100 будинків у Києві. У Харкові після атак припинилося постачання тепла до 853 житлових будинків.

Про урядову енеогодопомогу. Українські підприємці за першу добу дії держпрограми "Енергодопомога ФОП", яка розрахована на енергетичну підтримку малого бізнесу, подали 2 700 заявок.

Про Шурму. Ексзаступник керівника Офісу Президента Єрмака, Ростислав Шурма, який перебуває під слідством НАБУ, заявив, що готовий співпрацювати зі слідством, але з Німеччини.

Про ФОПи. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає аномальним зростання кількості фізичних осіб-підприємців (ФОПів) в Україні під час великої війни.

Про видобуток. АТ "Укрнафта" у 2025 році пробурила 25 нових свердловин та збільшила видобуток нафти й газу на 3,39% порівняно з 2024 роком.

Про кризу у Росії. Віцепрем'єр-міністр російського уряду Олександр Новак у розмові з сенаторами визнав, що інвестиції в економіку РФ перестали зростати.

Про Індію. Індія погодилася купувати нафту, оборонну продукцію та літаки у США, а також частково відкрити свій суворо охоронюваний сільськогосподарський сектор в рамках торговельної угоди.

Ексклюзив ЕП

Рейдери-невдахи: як у Львівського IT-кластера намагалися забрати прибутковий івент

Рейдерство – давня проблема бізнесу, але цього разу конфлікт вибухнув у середовищі, для якого такі сценарії не характерні. Як корпоративна суперечка в Львівському IT-кластері ледь не зірвала проведення ключової ІТ-події країни?