Індія, окрім зупинки купівлі роснафти, збільшить закупівлі американської

Індія погодилася купувати нафту, оборонну продукцію та літаки у США, а також частково відкрити свій суворо охоронюваний сільськогосподарський сектор в рамках торговельної угоди.

Президент Дональд Трамп оголосив у понеділок про укладення торговельної угоди з Індією, яка передбачає зниження американських мит на індійські товари з 50% до 18% в обмін на припинення Індією закупівель російської нафти та зниження торговельних бар'єрів.

Трамп заявив, що Індія погодилася закуповувати більше американських товарів на суму до 500 млрд доларів, включаючи енергоносії, вугілля, технології, сільськогосподарську та іншу продукцію.

Представник уряду Індії, який не побажав називати своє ім'я, заявив, що Індія погодилася купувати американські товари, включаючи телекомунікаційне обладнання та фармацевтичні препарати, і запропонувала доступ на ринок для деяких сільськогосподарських продуктів в рамках зобов'язань Нью-Делі за угодою.

Країна також знизила мита на імпортні автомобілі, щоб задовольнити негайні вимоги Вашингтона щодо укладення першої частини угоди.

У своєму пості в Х премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив факт домовленості із США.

Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement.



When two large economies and the… — Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026

