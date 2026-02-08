Бабіш виступив за заборону соціальних мереж для дітей до 15 років у Чехії

Бабіш виступив за заборону соціальних мереж для дітей до 15 років у Чехі

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що він виступає за заборону використання соціальних мереж дітьми до 15 років, на тлі того, як все більше європейських країн розглядають подібні обмеження.

Про це повідомляє Reuters.

"Я підтримую цю ідею, тому що експерти, яких я знаю, кажуть, що це дуже шкідливо для дітей. Ми повинні захищати наших дітей", — сказав Бабіш у регулярному відеозверненні, опублікованому в неділю на кількох його акаунтах у соціальних мережах, не надаючи подальших подробиць.

Пізніше того ж дня перший віце-прем'єр-міністр уряду Карел Гавлічек заявив в телевізійному ток-шоу на приватному телеканалі CNN Prima News, що уряд серйозно розглядає можливість запропонувати заборону.

Якщо буде прийнято рішення про її введення, Гавлічек сказав, що законопроект буде запропоновано цього року.

Такі країни, як Іспанія, Греція, Велика Британія та Франція, розглядають можливість введення більш жорстких обмежень на використання соціальних мереж через побоювання щодо їх негативного впливу на дітей, після того як в грудні Австралія стала першою країною, яка заборонила доступ до таких платформ дітям до 16 років.

Велика Британія розглядає можливість введення заборони за австралійським зразком, а Франція працює над законодавством, яке забороняє дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами.

Уряди та регуляторні органи по всьому світу вивчають вплив часу, який діти проводять за екранами, на їхній розвиток та психічне здоров'я.

Нагадаємо

Іспанія другою після Австралії заборонить доступ до соціальних мереж неповнолітнім до 16 років, а платформи будуть зобов'язані впровадити системи перевірки віку.

У грудні 2025 року уряд Австралії першим у світі заборонив доступ до соціальних мереж дітям віком до 16 років.

Міністерка внутрішній справ Швейцарії Елізабет Баум-Шнайдер заявила газеті SonntagsBlick, що країна повинна розглянути подібні заходи.

Також у грудні 2025 року кандидат на посаду голови комісії з питань телерадіомовлення та ЗМІ Південної Кореї Кім Чон Чхоль заявив у парламенті, що буде домагатися введення обмежень на використання соціальних мереж підлітками, зазначивши, що це є пріоритетним завданням для захисту молоді.