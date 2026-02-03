РФ завдала найпотужнішого удару по енергетиці у 2026 році – ДТЕК
Вночі проти 3 лютого РФ завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року.
Про це інформує ДТЕК.
Зазначається, що під атакою опинилися об'єкти генерації та розподілу електроенергії.
"Удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК", – йдеться в повідомленні.
Також ракетами й дронами атаковано обʼєкт ДТЕК Одещини. Тисячі людей залишилися без світла.
"Енергосистема працює з серйозними обмеженнями", – наголосили в ДТЕК.
Нагадаємо:
У Дарницькому та Дніпровському районах столиці, що знаходяться на лівому березі Дніпра, частково запровадили аварійні відключення світла після масованого обстрілу РФ.
Під ударом росіян у ніч на третє лютого опинилось вісім областей України. Окупанти переважно обстрілювати енергетичну інфраструктуру.