"Швидше за все, буде нуль": в уряді РФ констатували параліч інвестицій в економіку – росЗМІ

Віцепрем'єр-міністр російського уряду Олександр Новак у розмові з сенаторами визнав, що інвестиції в економіку РФ перестали зростати.

Про це пише The Moscow Times.

"Зростання інвестицій за 9 місяців 2025 року становило 0,5%. За рік, швидше за все, буде нуль або трохи вище", - зазначив Новак.

Видання зазначає, що ще у вересні 2025 року Мінекономрозвитку РФ прогнозувало за підсумками 2025 року зростання інвестицій на 1,7%.

Але незабаром Росстат зафіксував перше за п'ять років скорочення інвестицій у річному вираженні – на 3,1% у III кварталі. Цього року на спад чекає і російський Мінекономрозвитку: на 0,5%.

Основний "внесок" у зниження інвестиційної активності зробили транспорт, будівництво (позначилася висока ключова ставка Центробанку РФ) і деякі видобувні підгалузі (перш за все, вугільна, а також нафтогазова).

Як і раніше, впевнено почувалися галузі, пов'язані з військово-промисловим комплексом та імпортозаміщенням: виробництво "інших транспортних засобів" (за рахунок спецтехніки), хімічна та фармацевтична промисловість.

Водночас як пише видання, варто державі зменшити фінансування, як інвестиції скорочуються.

Для прикладу воно згадало електронну промисловість, яка нарощувала інвестиції, але в III кварталі скоротила: галузь зіткнулася зі зниженням державного субсидування, що пов'язано зі спробами збалансувати бюджет РФ.

Нагадаємо:

Ліквідні активи фонду національного добробуту (ФНД), якими російський уряд компенсує недобір нафтогазових доходів бюджету, можуть бути повністю вичерпані трохи більше ніж через рік при збереженні поточних цін на нафту.