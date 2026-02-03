Гетманцев: Це абсолютна аномалія, коли у війну збільшується кількість ФОПів

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає аномальним зростання кількості фізичних осіб-підприємців (ФОПів) в Україні під час великої війни.

Про це Гетманцев розповів у подкасті "Хроніки економіки".

"Це абсолютна аномалія, коли у війну збільшується кількість ФОПів. У нас економіка впала. Якщо ми будемо такими темпами забезпечувати приріст ВВП, то ми дійдемо до обсягів 2021 року (в реальних цінах) тільки у 2038 році. Звідки у нас "плюс" 200 тисяч ФОПів?", – заявив він.

На думку депутата, збільшення кількості ФОПів може свідчити про розширення тіньової економіки, адже їх використовують у дробленні великого бізнесу та зменшенні податкового навантаження.

За словами Гетманцева, в Україні є низка роздрібних мереж магазинів, які не оформлюються легально, а дроблять свій бізнес на низку ФОПів, аби не сплачувати ПДВ. Водночас є й "білий" бізнес, який вимагає від держави, аби та боролася з такими схемами уникнення оподаткування.

"Держава не має права не забезпечити рівні умови господарювання, єдиний закон для всіх. Адже вона тоді просто цих "білих", які сплачують податки, вона робить їх лохами", – вважає голова податкового комітету Ради.

Він визнав, що у 1998 році, коли в Україні запровадили спрощену систему оподаткування, вона зробила внесок у розвиток економіки. Однак наразі, за словами Гетманцева, ця система перетворилася на "схеми уникнення від оподаткування середнього та великого бізнесу".

Водночас він додав, що не підтримує ідею запровадження податку на додану вартість для ФОПів, на чому наполягає Міжнародний валютний фонд для підписання нової програми співпраці. "Це є сокирою. Я обіцяв малому бізнесу, що до кінця війни ми не будемо чіпати єдиний податок. Я хочу цю обіцянку виконати незалежно від позиції МВФ, Мінфіну чи Кабміну", – зазначив Гетманцев.

Міністерство фінансів 18 грудня опублікувало для обговорення проєкт закону, який має удосконалити адміністрування ПДВ для платників єдиного податку (ФОПи 1-3 групи). Для малого бізнесу пропонується встановити поріг ПДВ в 1 млн грн.

