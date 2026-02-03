Буріння нових свердловин: "Укрнафта" встановила рекорд у 2025 році

АТ "Укрнафта" у 2025 році пробурила 25 нових свердловин та збільшила видобуток нафти й газу на 3,39% порівняно з 2024 роком.

Про це повідомила компанія 3 лютого.

"Нове буріння, інтенсифікації та інші проведені заходи сукупно дали змогу наростити видобуток "Укрнафти" у 2025 році на 3,39% у нафтовому еквіваленті порівняно з 2024 роком. Зокрема, видобуток нафти зріс на 3,77%, видобуток газу - на 2,86%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 25 нових свердловин — це +150% до 2024 року (10 свердловин) і рекордний показник за останні роки.

"Із них сім свердловин зведено власними силами компанії, що свідчить про зростання внутрішніх виробничих спроможностей", - розповіли в "Укрнафті".

В компанії також підкреслили, обсяги буріння почали стабільно зростати після переходу компанії під державне управління. До 2023 року темпи нового буріння залишалися мінімальними — в середньому одна-дві свердловини на рік.

"Фактично, у 2025 році збудовано стільки ж свердловин, як за весь період 2015–2022 роки. Паралельно зростають і обсяги буріння власними силами компанії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, було пробурено:

2023: 6 188 м

2024: 11 082 м (+79%)

2025: 18 994 м (+71%)

Нагадаємо:

"Укрнафта" до кінця 2025 року планувала завершити буріння 25 свердловин і розпочати роботи ще на 7 нових.