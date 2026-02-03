Держпрограма "Енергодопомога ФОП": за першу добу підприємці подали 2 700 заявок

Українські підприємці за першу добу дії держпрограми "Енергодопомога ФОП", яка розрахована на енергетичну підтримку малого бізнесу, подали 2 700 заявок.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ще понад 9 000 заявок в процесі оформлення.

Зазначається, що одноразову безповоротну фінансову допомогу до 15 000 гривень можуть отримати ФОПи 2-3 груп, які працюють у соціально важливих сферах і забезпечують людей ліками, продуктами та іншими базовими послугами.

Кошти можна спрямувати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання, пальне для генераторів або оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Подання заявок відбувається онлайн через портал Дія.

Нагадаємо:

Програма спрямована на підтримку малого бізнесу для забезпечення безперервної роботи у періоди відключень електроенергії.

З 2 лютого аптеки, магазини, пекарні, кав'ярні, майстерні та інші заклади, які надають послуги першої необхідності, можуть подавати заявки на державну енергетичну підтримку.