Новини 28 січня: гострий дефіцит електроенергії та нова наглядова рада "Енергоатома"

Андрій Муравський — 28 січня, 21:00
Getty Images

Про що сьогодні говорили

Про енергетику. В енергосистемі України – гострий дефіцит потужності, покрити який за рахунок наявної генерації та імпорту електроенергії наразі неможливо, заявив очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Про теплопостачання. Станом на ранок 737 житлових будинків столиці були без тепла. У Кривому Розі після нічного удару РФ частина міста залишилася без тепла.

Про атаку на порт. Вночі проти 28 січня росія здійснила чергову атаку на порт Південний.

Про "Енергоатом". Уряд призначив новий склад наглядової ради державної компанії "Енергоатом".

Про Кудрицького. Печерський районний суд міста Києва дозволив зняти електронний браслет з екскерівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, однак залишив інші обмеження.

Про 5G. У Бородянці на Київщині запустили тестування мережі мобільного зв'язку 5G.

Про житло. Житлову програму для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, яка передбачає надання ваучера на два мільйони гривень, розпочнуть фінансувати наприкінці лютого.

Про землю. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо введення заборони на купівлю сільськогосподарської землі іноземцями, які отримують громадянство України у спрощеному порядку.

