Шурма з Німеччини заявив, що готовий співпрацювати зі слідством, але на відстані

Шурма вважає, що на нього тиснуть з політичних мотивів

Ексзаступник керівника Офісу Президента Єрмака, Ростислав Шурма, який перебуває під слідством НАБУ, заявив, що готовий співпрацювати зі слідством, але з Німеччини.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Шурма заявив, що не переховується від слідства і готовий співпрацювати у межах кримінального провадження.

"Станом на сьогодні моїм постійним місцем проживання є Федеративна Республіка Німеччина, про що відомо органу досудового розслідування.

Саме з цієї причини я неодноразово офіційно звертався з проханням забезпечити мою участь у процесуальних діях у передбачений законом спосіб — шляхом відеоконференції або на території дипломатичних установ України за кордоном", – заявив Шурма.

Шурма додав, що не визнає себе винним у вчиненні будь-якого злочину та переконаний, що жодних протиправних дій не вчиняв.

Він також зазначив, що вбачає "ознаки вибіркового та політично вмотивованого тиску, які супроводжують це провадження".

Нагадаємо:

У січні НАБУ і САП повідомили, що викрили схему розкрадання коштів для виплат за "зеленим" тарифом, на якій заробляли енергогенеруючі підприємства, розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Одним з фігурантів цієї справи є Ростислав Шурма.

Детективи Національного антикорупційного бюро в липні провели обшуки в будинку Шурми, який перебував в Німеччині.

У серпні 2023 року було оприлюднено розслідування Bihus.Info про те, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України.

Йдеться, зокрема, про ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", співвласником яких є брат Ростислава Шурми - Олег Шурма.

А співвласником ще двох компаній - ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" - є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Шурма підтвердив, що його брат отримував плату від ДП "Гарантований покупець" за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях, але це робив не тільки він, а і "всі інші компанії".

Пізніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.