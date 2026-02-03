У Харкові без тепла залишилися майже 105 тисяч абонентів

Масовані обстріли Харкова та області спричинили надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня: пошкоджені "Харківська ТЕЦ-5", електропідстанції "Харківська" та "Залютине".

Про це інформує Харківська міська рада.

"Внаслідок масованих обстрілів Харківської області та Харкова сьогодні вночі, 3 лютого, були пошкоджені критично важливі об'єкти приватного акціонерного товариства "Харківська ТЕЦ-5", а також електропідстанції "Харківська" та "Залютине", – повідомив міський голова Ігор Терехов.

Частина обладнання на цих об'єктах зазнала серйозних руйнувань, зазначив він на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У результаті було припинене теплопостачання 929 об'єктів, з яких 853 – житлові будинки, без тепла залишилися майже 105 тисяч абонентів.

"Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ", – написав Терехов раніше у Телеграм.

"Відсутність опалення та порушення стабільної роботи систем життєзабезпечення в зимовий період становить реальну загрозу життю та здоров'ю людей, передусім дітей, літніх людей і маломобільних громадян", – наголосив міський голова.

Рішенням КТЕБ цю аварію було класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

Нагадаємо:

Вночі проти 3 лютого РФ завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року.

Під ударом росіян у ніч на третє лютого опинилось вісім областей України.

Вночі проти 3 лютого атакою РФ був сильно пошкоджений об'єкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва, що залишаються без опалення.

Через нічну масовану атаку РФ на енергетичну інфраструктуру столиці Дарницький та Дніпровський райони Києва переважно залишилися без тепла.