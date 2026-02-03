Атака РФ сильно пошкодила об'єкт, який забезпечує теплом два райони Києва – Кличко

Вночі проти 3 лютого атакою РФ був сильно пошкоджений об'єкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва, що залишаються без опалення.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що фахівці оцінюють масштаби ушкоджень цього об'єкта та перспективу відновлення.

Крім того, за словами Кличка, у цих понад 1100 будинках уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

"Місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення. Додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському — 4", – поінформував міський голова.

Також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів — у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях).

З адресами пунктів можна ознайомитися на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС.

Зокрема тут: https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_pravoporiadok/blekaut/punkti_obigrivu_scho_rozgornuti_u_stolitsi/

Нагадаємо:

Вночі проти 3 лютого РФ завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року.

Під ударом росіян у ніч на третє лютого опинилось вісім областей України.

Через нічну масовану атаку РФ на енергетичну інфраструктуру столиці Дарницький та Дніпровський райони Києва переважно залишилися без тепла.