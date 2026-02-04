Україна та Франція створили раду підприємців, яка має сприяти діалогу між компаніями та реалізації інвестиційних проєктів.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Про запуск Французько-української ради підприємців (France-Ukraine Business Council) було оголошено під час зустрічі співголів Спільної українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Ідеться про зустріч міністра економіки Олексія Соболева та міністра-делегата з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості при Міністерстві Європи та закордонних справ Французької Республіки Ніколя Форісьє.

Французько-українська рада підприємців покликана поглибити взаєморозуміння між ключовими секторами, зокрема агропродовольчим та оборонним, сприяти діалогу між компаніями та реалізації інвестиційних проєктів спільного стратегічного інтересу.

"Перезавантаження роботи міжурядової комісії та створення Ради підприємців відкриває "пряму лінію" з урядом для французьких інвесторів. Ми бачимо готовність французького бізнесу локалізувати виробництво в Україні у різних галузях – від розмінування до енергетики – і створюємо умови для цього", – заявив Соболев.

Французька сторона підтвердила готовність посилювати підтримку приватного сектору України та анонсувала підготовку нового конкурсу проєктів для французьких компаній, зацікавлених у роботі в Україні. Запуск конкурсу запланований на середину лютого 2026 року в межах оновлення Французького фонду підтримки цивільної інфраструктури України.

Окрему увагу було приділено енергетичній безпеці України. Сторони обговорили потреби української енергосистеми в умовах триваючих російських атак та можливості залучення французьких виробників енергетичного обладнання до постачання генераторів, трансформаторів і високовольтної техніки.

У межах заходу було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним геологічним бюро Франції (Bureau de recherches géologiques et minières – BRGM) та Державною службою геології та надр України, який відкриває новий етап співпраці у сфері геології, критичної сировини та сталого управління ресурсами.

Також підписано низку меморандумів між французькими та українськими компаніями в інфраструктурному та оборонному секторах.

Франція наголосила, що підтримка України буде одним із ключових пріоритетів її головування в G7, зокрема в частині подальшої міжнародної допомоги енергетичному сектору.

Нові угоди мають зблизити бізнес-спільноти, зміцнити оборонно-промислову базу наших країн, об'єднати експертизу у сфері критичної сировини, започаткувати нові проєкти в галузі телекомунікацій, надати підтримку енергетичному сектору та поглибити зв'язки між аграрними секторами наших держав, зазначив Форісьє.

За його словами, Франція є не лише одним із ключових рушіїв дипломатичних зусиль задля справедливого й тривалого миру, але й послідовним лідером у підтримці відновлення та довгострокового економічного розвитку України.

