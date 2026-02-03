Росія атакувала енергетику у восьми областях – Шмигаль

Під ударом росіян у ніч на третє лютого опинилось вісім областей України. Окупанти переважно обстрілювати енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив перший віце-премʼєр – міністр енергетики Денис Шмигаль

"Завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами: по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях – по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі", – йдеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що сотні тисяч сімей залишені без тепла у найбільші морози після обстрілів.

Нагадаємо:

Через нічну масовану атаку РФ на енергетичну інфраструктуру столиці Дарницький та Дніпровський райони Києва переважноʼ залишилися без тепла.

У Дарницькому та Дніпровському районах столиці, що знаходяться на лівому березі Дніпра, частково запровадили аварійні відключення світла після масованого обстрілу РФ.

Внаслідок масованої ворожої атаки на Київ вночі 3 лютого у столиці пошкоджені багатоповерхівки, загорівся дитсадок, троє постраждалих.