Новини 3 листопада: ризик втрати підтримки МВФ, закордонні "збройні" представництва та зміни у правилах бронювання

Про що сьогодні говорили

Про міжнародну підтримку. Відмова Бельгії підтримати багатомільярдний кредит ЄС для України може спонукати Міжнародний валютний фонд заблокувати фінансову підтримку Києва, що призведе до лавинної втрати довіри до економічної життєздатності країни, застерігають посадовці ЄС.

Про держбюджет. За оперативними даними Державної казначейської служби, за жовтень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 186,4 млрд гривень. Ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає, повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Про держоблігації. Вкладення українців у держоблігації сягнули історичного максимуму. За рік обсяг інвестицій юридичних і фізичних осіб в ОВДП зріс на 27,5% порівняно з жовтнем 2024 року. Українці наразі володіють облігаціями на понад 106 млрд грн, а юридичні особи — на понад 166,7 млрд гривень.

Про бронювання. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє оборонним підприємствам та компаніям критичної інфраструктури тимчасово бронювати від мобілізації працівників, що мають порушення військового обліку.

Про корупцію. Бюро економічної безпеки встановило завищення цін на будівельні матеріали під час будівництва укриття у львівському ліцеї. А завдяки прокуратурі та СБУ до бюджету Києва повернули понад 20 мільйонів гривень, якими підприємці разом з посадовцями Київської міської державної адміністрації заволоділи в рамках міської програми допомоги киянам.

Про експорт зброї. Україна відкриває два представництва з продажу зброї, яка у країни є в надлишку, заявив президент України Володимир Зеленський. До кінця року представництва відкриються у Берліні і Копенгагені.

Про кризу у Росії. Російський автопром, який пережив "клінічну смерть" після відходу західних автоконцернів, а у 2023–24 рр відновив виробництво, знову йде на дно.За підсумками січня–вересня виробництво повернулося на найнижчий рівень 2022 року.

Ексклюзиви ЕП

