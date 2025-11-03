У жовтні до держбюджету надійшло 186,4 мільярда гривень

За оперативними даними Державної казначейської служби, за жовтень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 186,4 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

50,3 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

32,1 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

24,2 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 41,2 млрд грн, відшкодовано – 17,0 млрд грн);

22 млрд грн – акцизного податку;

4,6 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

5,4 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

3,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

"Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у жовтні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 38 млрд гривень", – говориться у повідомленні.

В цілому, за підсумками жовтня 2025 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 258,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-жовтень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 2,1 трлн гривень.

Крім прибутку Національного банку України (84,2 млрд грн, перерахованого у квітні–травні), важливим джерелом доходів залишаються надходження у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 346,8 млрд гривень.

В цілому, за підсумками січня-жовтня 2025 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,97 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 4,06 трлн грн, у тому числі загального фонду – 3,16 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-жовтні 2025 року склали 537,3 млрд грн, з яких 58,1 млрд грн надійшло у жовтні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-жовтень 2025 року становили 1,62 трлн грн, або 93,6% від запланованих на цей період, говориться у повідомленні.

Від розміщення облігацій внутрішньої державної позики на фінансування державного бюджету спрямовано 473,5 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 110,8 млрд грн (1,94 млрд дол. США та 638,3 млн євро). Водночас за рахунок випуску військових ОВДП залучено 207,6 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 1,15 трлн грн (або біля $27,7 млрд), у тому числі за рахунок залучення кредитів в рамках механізму ULCM – 797,4 млрд грн (або близько 19,2 млрд дол. США.

"Водночас платежі з погашення державного боргу за січень-жовтень 2025 року склали 530,0 млрд грн (96,4% плану), платежі з обслуговування – 279,9 млрд грн (99,8% плану)", – повідомляє міністерство.

Нагадаємо:

За оперативними даними, у жовтні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 181,8 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Раніше Міністерство фінансів повідомило, що йому вдається знижувати вартість обслуговування держборгу та подовжувати термін його погашення.

За перші 100 днів роботи уряду премʼєр-міністерки Юлії Свириденко Мінфін забезпечив стабільне надходження зовнішнього фінансування: за останні три місяці — 13,2 млрд дол., а з початку 2025 року — 36,9 млрд дол. бюджетної підтримки.

Раніше бюджетний комітет ВР підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому. Цей бюджет додає ще 325 млрд грн на оборону.

За січень–вересень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,82 трлн грн. Це на 473,5 млрд грн (на 20,2%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.